Премьер Франции призвала принять меры по возврату цен на электроэнергию к разумному уровню

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в Берлине по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в пятницу, 25 ноября, заявила, что их страны должны укреплять взаимоотношения в тех нестабильных условиях, с которыми столкнулась Европа. Борн прибыла в столицу Германии для подписания декларации о взаимовыручке на фоне энергокризиса, – сообщают СМИ.

Французский премьер, в частности, сказала: «Сейчас мы переживаем критический момент для нашего континента. В этом смысле сила франко-германских отношений особенно важна. Мой визит подчеркивает наше желание укрепить еще больше наши отношения. Наш общий приоритет – смягчить последствия для наших сограждан, особенно уязвимых, а также для наших предприятий. Необходимо принять меры, чтобы цены на электроэнергию вернулись к разумному уровню».

Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц ранее в пятницу, 25 ноября, заявил, что в предстоящую зиму, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты, конфликт на Украине станет серьезной проблемой для и ФРГ и Франции.

Берлин, Иван Бабурин

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