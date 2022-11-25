Российский посол в Берлине назвал инициативу депутатов Бундестага признать голод 30-х годов в СССР геноцидом украинцев разжиганием антироссийских настроений

Посол России в Берлине Сергей Нечаев в пятницу, 25 ноября, заявил, что планы немецких депутатов признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом против украинского народа являются антиисторическим, противоречащим фактам и здравому смыслу подходом и разжигают антироссийские настроения, – сообщает немецкая газета Junge Welt.

Российский дипломат в своей статье для немецкого издания пишет: «С большим сожалением и недоумением узнали из публикаций в германской прессе о том, что ряд депутатов бундестага призывают признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом против украинского народа. Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход. Согласно свидетельствам исторических документов, в результате голода, поразившего обширные районы СССР в 1932-1933 годах, погибли более 7 миллионов человек, в том числе около 2,5 миллиона в российской части страны и 1,5 миллиона на территории Казахстана».

«Голод имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры советского правительства в рамках политики принудительной коллективизации. Реализация этих мер жестко обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР. Голод охватил не только Украину, но и юг Белоруссии, Поволжье, Казахстан, Дон, Кубань, Северный Кавказ, Казахстан, Южный Урал, Западную Сибирь», – отметил посол России.

В заключении Сергей Нечаев пишет: «Представлять общую для многочисленных народов СССР трагедию голода начала 30-х годов ХХ века как целенаправленное истребление отдельной группы населения по этнической принадлежности – украинцев, игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей, недопустимо и непорядочно. Целью такой линии, которая не имеет ничего общего с объективным подходом, является разжигание антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах».

Напомним, что ранее в немецких СМИ сообщалось, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить вопрос о принятии резолюции о признании «голодомора» геноцидом украинского народа.

Берлин, Иван Бабурин

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