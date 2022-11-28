Мэры Ульяновска и Махачкалы подали в отставку досрочно

Мэры Ульяновска и Махачкалы Дмитрий Вавилин и Салман Дадаева сегодня, 28 ноября, объявили об уходе в отставку. Оба градоначальники заявили, что их решение связано с переходом на другую работу.

Мэр Ульяновска уточнил, что его отставка связана с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе России, поскольку ему эта сфера очень близка.

«Перед российской промышленностью стоят большие задачи. Это программы по импортозамещению, увеличению гособоронзаказа. Решать их нужно максимально быстро, качественно и эффективно. Поэтому после раздумий все же принял предложение о работе в оборонно-промышленном комплексе», – написал Вавилин в своем телеграм-канале.

Чиновник напомнил, что окончил машиностроительный факультет политеха, добавив, что сегодня «в условиях дефицита инженерных кадров» намерен помогать государству в развитии промышленного комплекса. «Уверен, что на новом месте работы смогу принести пользу государству в это непростое время», – резюмировал он.

Вавилин работал на посту мэра Ульяновска с 21 июня 2021 года.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил об уходе в отставку на внеочередной сессии городского собрания депутатов. По его словам, решение об этом было принято для того, «чтобы развивался город». «Я предлагаю, уважаемые депутаты, рассмотреть вопрос сложения моих полномочий», – обратился к народным избранникам Дадаев, добавив, что его ждет другая работа. Депутаты проголосовали за отставку мэра большинством голосов, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, Дадаев переходит на работу в руководство одной из префектур правительства Москвы, информирует РИА «Новости».

Дадаев был избран на пост мэра Махачкалы в январе 2019 года, до этого он руководил управой Басманного района Москвы.

Ульяновск, Махачкала, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»