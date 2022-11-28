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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 ноября 2022, 17:52 мск

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Медведев: Украинские «курильщики» смогут выйти в прямой эфир из Ялты только из СИЗО

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 28 ноября, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что через полгода он сделает прямое включение с набережной Ялты, сказал, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики смогут из СИЗО, – сообщают Известия.

В своем микроблоге в Twitter Медведев написал: «Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово».

Ранее сегодня советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через шесть месяцев планирует поехать в Ялту и сделать прямое включение с набережной.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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