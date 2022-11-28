Американский обозреватель Тодд Вуд в эфире телеканала Fox News в понедельник, 28 ноября, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной финансовой махинации, присваивая себе деньги, выделяемые США в виде помощи Украине. Такое мнение высказал.



В эфире телеканала Тодд Вуд сказал: «На Украине существует команда по отмыванию денег. Мы оценили, что только 30 процентов от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели. Значительная их часть утекает за границу, мы говорим о приобретении недвижимости. По информации из проверенных источников мы знаем, что многие украинские чиновники купили дома в других странах».

«Денежный поток на Украину прекратится, как только контроль над палатой представителей перейдет к республиканцам», – высказал мнение американский обозреватель.



Вашингтон, Иван Бабурин

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