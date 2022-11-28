Анкара считает, что Швеция и Финляндия не выполнили всех условий для вступления в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 28 ноября, заявил, что Швеции и Финляндии еще нужно предпринять ряд мер для выполнения меморандума по борьбе с терроризмом, что является условием для одобрения Анкарой их вступления в НАТО, – сообщает телеканал NTV.



Как сообщает телеканал, глава турецкого МИДа сказал: «Они еще не предприняли каких-то конкретных шагов. Они не оправдали конкретных ожиданий по вопросам экстрадиций и правовых норм. Наш президент также передал эти вопросы премьер-министру Швеции. В целом процесс идет позитивно, но есть еще действия, которые необходимо предпринять. В основном вопросы относятся к Швеции. Завтра на саммите глав МИД стран НАТО в Бухаресте турецкая сторона проведет трехсторонние переговоры с представителями Швеции и Финляндии».







Анкара, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»