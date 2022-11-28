Румыния призвала к усилению НАТО в Восточной Европе

Президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что нужно ускорить реализацию стратегии альянса, предполагающую увеличение его присутствия в Восточной Европе, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с представителями СМИ Йоханнис сказал: «В беседах с господином генеральным секретарем я подчеркнул необходимость как можно быстрее реализовать решения, принятые на историческом саммите в Мадриде в этом году. Я поблагодарил его за его усилия по координации модернизации НАТО и сказал о необходимости сохдания более серьезных сил сдерживания на восточном фланге».

«Реализация ранее принятой Стратегической концепции НАТО приведет к повышению роли альянса в регионе, от которого зависит не только безопасность евроатлантического пространства, но и стабильность международного порядка»», – подчеркнул румынский лидер.

Бухарест, Иван Бабурин

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