Захарова назвала «извращением» заявление папы Римского о бурятах и чеченцах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 28 ноября, назвала «извращением» слова папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, принимающих участие в СВО, – сообщают СМИ.

В ходе заседания круглого стола в Совете Федерации Захарова сказала: «Это уже не русофобия, это извращение, не знаю, какого уровня. Вспомните, в девяностые годы – начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины!»

Ранее папа Римский Франциск в интервью изданию Vatican News заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты бурятской и чеченской национальностей.

«Когда я говорю об Украине, то говорю о народе-мученике, мученическом народе. Если существует мученический народ, то есть тот, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что имею много информации о жестокости войск, которые вторгаются. Самыми жестокими являются, пожалуй, те, кто из России, но не принадлежит к русской традиции, например, чеченцы, буряты и так далее», – заявил понтифик.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»