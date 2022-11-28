В Польше открестились от информации о референдуме по присоединению Западной Украины

Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина опроверг информацию, опубликованную в бельгийском издании «Modern Diplomacy» о подготовке референдума «по присоединению Западной Украины к Республике Польша», – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что спикер МИД Польши написал в своем микроблоге в Твиттер: «Сообщения по подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной».

Варшава, Иван Бабурин

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