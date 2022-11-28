Адвокаты получили «бронь» от мобилизации

Президент общероссийской общественной организации «Союз адвокатов» России Игорь Трунов в понедельник, 28 ноября, заявил, что адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Трунов сказал: «Сегодня я получил ответ на наш запрос из министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию (перечень утвержден постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, носящий закрытый характер). В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы, в адвокатских образованиях, которая должна быть организованна и вестись заблаговременно»

Москва, Иван Бабурин

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