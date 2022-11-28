Белый дом намерен продолжать снабжать Тайвань оружием

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге в понедельник, 29 ноября, заявил, что, несмотря на военную помощь Украине, Соединенные Штаты продолжат поставки оружия на Тайвань, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о появившейся в американских СМИ информации о задержках поставок оружия Тайбэю из-за военной помощи Украине, Кирби сказал: «Мы очень серьезно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны. И это не изменится. Президент Джо Байден совместно с Пентагоном каждый раз оценивает использование собственных запасов американских вооружений для поставок иностранным государствам с целью сохранить боеготовность самих США».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»