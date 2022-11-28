Столтенберг ожидает, что НАТО увеличит поставки систем ПВО киевскому режиму

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте в понедельник, 28 ноября, заявил, что ожидает, что страны альянса одобрят увеличение поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украину, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которая велась на сайте НАТО.

В ходе своего выступления Столтенберг, в частности, сказал: «Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок как систем ПВО, так и, конечно, запасных частей, боеприпасов для различных систем ПВО, а также предоставления обучения для их использования».

Заседание министров иностранных дел стран НАТО проходит в Бухаресте с 28 по 30 ноября, на котором, в том числе, планируется встреча Столтенберга с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой.

Бухарест, Иван Бабурин

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