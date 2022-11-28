Работники ЗАЭС, не подписавшие контракт с «Росатомом», на станцию больше не допускаются

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в понедельник, 28 ноября, заявил, что пропуска сотрудников ЗАЭС, решивших не подписывать контракт с «Эксплуатирующей организацией Запорожской АЭС», заблокированы, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Карчаа сказал: «Заблокированы пропуска тех, кто не собирается подписывать контракт и отказывается работать с новым работодателем в лице АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Мы очень терпимо и с пониманием относимся к тем, кто находится в стадии принятия решения, и ни на кого не давим. Части из них тяжело сделать этот выбор в первую очередь в силу страха. Потому что у многих семьи по ту сторону Днепра, которым угрожают украинские военные».

«Те, кто отказался подписать новый договор, единицы. Среди них есть и те, кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес России, ВС РФ, госкорпорации «Росатом», распространял в коллективе деструктивные настроения. Мы со своей стороны к ним никаких других санкций не применяли, люди сделали свой выбор», заявил представитель «Росатома» и добавил: «Если не нравится новый работодатель, то мы никого не держим».

«Ни один работодатель – не только в атомной отрасли – подобного поведения не потерпел бы. А в нашей отрасли, которая является одной из самых зарегламентированных в России, работа предусматривает жесткую и неукоснительную дисциплину исполнения», – заявил представитель концерна «Росатом».

Отметим, что ранее в понедельник в военно-гражданской администрации Энергодара опровергли информацию о том, что Россия якобы планирует уйти из Энергодара и оставить Запорожскую АЭС.

Мелитополь, Иван Бабурин

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