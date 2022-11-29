Венгрия заблокировала участие Кулебы во встрече глав МИД стран НАТО

Венгрия заблокировала участие министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в официальной встрече глав МИД стран НАТО, в связи с чем украинскому министру пришлось встречался с коллегами за отдельным ужином, – сообщает Financial Times.

Представитель МИД Украины Олег Николенко подтвердил информацию Financial Times в комментарии украинскому изданию «Европейская правда».

«Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина – НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины», – заявил Николаенко.

Со своей стороны, глава венгерского МИД Петер Сийярто в одной из соцсетей написал: «Пишут, что мы помешали созыву официального заседания комиссии Украина-НАТО. В нашей позиции нет ничего нового и ничего удивительного. Несколько лет назад мы дали понять, что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв этой комиссии (Украина-НАТО)».

Следует отметить, что Венгрия систематически блокирует участие Киева в мероприятиях НАТО с 2017 года из-за украинского закона об образовании, который ущемляет права национальных меньшинств, в том числе и венгров, в обучении в школах на родном языке.

Бухарест, Иван Бабурин

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