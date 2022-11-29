Захарова назвала причину переноса заседания двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 29 ноября, заявила, что причиной переноса сессии двусторонней консультативной комиссии (ДКК) было принято на политическом уровне с учетом крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Дмитрий Песков отправил в МИД за разъяснением всех, кто интересуется причинами переноса заседания двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Разъясняю. Решение российской стороны о переносе на более поздний срок сессии двусторонней консультативной комиссии (ДКК), запланированной на 29 ноября – 6 декабря в Каире, было принято на политическом уровне с учётом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать».

«Москва считает Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) важным инструментом обеспечения предсказуемости и предотвращения гонки вооружений, он отвечает интересам США и РФ. Россия продолжает считать Договор о СНВ важным инструментом обеспечения предсказуемости и предотвращения гонки вооружений. Он продолжает отвечать интересам обеих сторон. В частности, существенную стабилизирующую роль играет бесперебойно функционирующий режим обмена сторон уведомлениями о состоянии СНВ», – заявила российский дипломат и добавила: «Ожидаем от США добросовестных усилий по созданию условий для проведения сессии ДКК в 2023 году и возвращения к полноформатному выполнению всех положений ДСНВ».

Москва, Иван Бабурин

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