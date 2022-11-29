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Вторник, 29 ноября 2022, 19:02 мск

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Захарова назвала причину переноса заседания двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 29 ноября, заявила, что причиной переноса сессии двусторонней консультативной комиссии (ДКК) было принято на политическом уровне с учетом крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Дмитрий Песков отправил в МИД за разъяснением всех, кто интересуется причинами переноса заседания двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Разъясняю. Решение российской стороны о переносе на более поздний срок сессии двусторонней консультативной комиссии (ДКК), запланированной на 29 ноября – 6 декабря в Каире, было принято на политическом уровне с учётом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать».

«Москва считает Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) важным инструментом обеспечения предсказуемости и предотвращения гонки вооружений, он отвечает интересам США и РФ. Россия продолжает считать Договор о СНВ важным инструментом обеспечения предсказуемости и предотвращения гонки вооружений. Он продолжает отвечать интересам обеих сторон. В частности, существенную стабилизирующую роль играет бесперебойно функционирующий режим обмена сторон уведомлениями о состоянии СНВ», – заявила российский дипломат и добавила: «Ожидаем от США добросовестных усилий по созданию условий для проведения сессии ДКК в 2023 году и возвращения к полноформатному выполнению всех положений ДСНВ».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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