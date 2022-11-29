Муфтий посоветовал папе Римскому почитать Лермонтова

Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах Межиев, комментируя заявления папы Римского Францистка о жестокости чеченцев, во вторник, 29 ноября, посоветовал понтифику почитать Михаила Лермонтова, прежде чем рассуждать о характере горцев, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Салах Межиев сказал: «Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки. Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению. Я бы посоветовал читать Лермонтова – как он отзывался о чеченцах, о горцах».

Напомним, накануне вышел в свет иезуитский журнал «Америка» с интервью папы Римского Франциска, в котором он заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, а именно – «буряты и чеченцы».

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама в своем Telegram-канале назвал слова папы «недобрыми», а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление папы Римского о чеченцах и бурятах «извращением».

Грозный, Иван Бабурин

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