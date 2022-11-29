Пекин обвинил Лондон в «злонамеренной клевете»

Посол КНР в Великобритании Чжэн Цзэгуан, ранее вызванный в МИД Великобритании после инцидента с якобы избиением китайской полицией в Шанхае журналиста BBC, обвинил Лондон в злонамеренной клевете, – сообщают СМИ.

В заявлении китайского посла, опубликованном на сайте дипмиссии КНР в Лондоне, говорится: «Британская сторона ложно утверждает, что журналист был «арестован» и «избит» китайской полицией. Такое безосновательное обвинение является искажением истины, злонамеренной клеветой и совершенно неприемлемо для китайской стороны».

«Журналист-резидент BBC был среди собравшихся демонстрантов на перекрестке в Шанхае в воскресенье. Он не предъявил журналистское удостоверение и отказался сотрудничать с полицией, поэтому сотрудникам полиции пришлось увести его с места демонстраций. Когда его личность была установлена, полиция его отпустила. Все было проведено в рамках стандартных правоохранительных процедур», – пояснил китайский дипломат.

Следует отметить, что британская газета Evening Standard со ссылкой на источники в британском МИД во вторник, 29 ноября, сообщила, что посол КНР Чжэн Цзэгуан был вызван в министерство иностранных дел Великобритании после инцидента с задержанием и якобы избиением журналиста британской государственной вещательной корпорации BBC Эда Лоуренса в ходе беспорядков в Шанхае.

Напомним, что жители Шанхая в воскресенье, 27 ноября, вышли на демонстрацию против политики жестких антиковидных ограничений, проводимой китайскими властями.

Лондон, Иван Бабурин

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