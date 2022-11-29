НАТО: Единственный путь к миру – постоянные поставки оружия Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите стран организации в Бухаресте во вторник, 29 ноября, заявил, что альянс считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «НАТО признаёт стремление Киева присоединиться к альянсу, но главным приоритетом сейчас должна быть его военная поддержка. НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия. Президент России Владимир Путин использует зиму как оружие. Это делает поддержку Украины еще важнее».

«Наши дискуссии касаются, как предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют», – заявил генсек НАТО по итогам первого дня заседаний глав МИД стран альянса.

В свою очередь, глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом заявил генсеку о необходимости ускорить производство и поставки вооружений.

«Решения по вооружению, решения по запуску новых линий производства оружия в западных странах должны приниматься быстрее, и поставки также должны осуществляться быстрее», – заявил генсеку НАТО Кулеба.

Бухарест, Иван Бабурин

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