В Пентагоне активно обсуждаются поставки системы ПВО Patriot Украине

Высокопоставленные представители министерства обороны США на брифинге во вторник, 29 ноября, заявили, что Соединенные Штаты рассматривают все виды систем противовоздушной обороны для поставки на Украину, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ представители Пентагона сказали: «ПВО является нашим высшим приоритетом, и мы ищем все возможности, которые могут помочь Украине. Patriot являются одними из противовоздушных систем, которые обсуждаются. В части поставок Украине систем ПВО изучаются не только возможности США, но и наших союзников».

Вашингтон, Иван Бабурин

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