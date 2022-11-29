Генпрокуратура определила список нарушений для закрытия СМИ

Генеральная прокуратура России подготовила порядок действий и список нарушений, позволяющий приостанавливать деятельность СМИ, – сообщают СМИ.

В соответствующем проекте приказа, опубликованном на сайте проектов нормативных и правовых актов, говорится: «Утвердить прилагаемую инструкцию о порядке подготовки требований о приостановлении деятельности средства массовой информации, о признании недействительной регистрации средства массовой информации и (или) прекращении действия лицензии на вещание, а также о порядке принятия решения о запрете (ограничении) деятельности иностранного средства массовой информации на территории Российской Федерации».

Москва, Иван Бабурин

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