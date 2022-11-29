Медведев: ЗРК Patriot вместе с персоналом – законная цель для ВС России на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 29 ноября, заявил, что если НАТО поставит киевскому режиму комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил.

Комментируя выступление Йенса Столтенберга на саммите глав МИД стран НАТО в Бухаресте, Медведев в своем Telegram-канале написал: «Генсек НАТО рубанул, что Украина победит как суверенное независимое государство. Но ничего не сказал о её территориальной целостности. Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс. А постоянный регресс в том, что наглые натовские выскочки всегда легко забывают о совершённых их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, смещённых законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан – стариков, женщин, детей. О поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам. О безнаказанности руководителей Североатлантического альянса за совершённые злодеяния».

Также зампред российского Совбеза заявил, что НАТО цивилизованному миру не нужна.

«Ведь начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней. При этом в странах НАТО проживает не более 12 процентов населения планеты. Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи», – написал Дмитрий Медведев и чуть позже, в следующем сообщении в Telegram-канале добавил: «P. S. Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают».

Москва, Иван Бабурин

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