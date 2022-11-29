США в отличие от Европы не планируют вносить России в «список стран-спонсоров терроризма

Постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер на брифинге во вторник, 29 ноября, заявил, что руководство США в отличие от многих стран Европы не намерено включать Россию в свой список стран-спонсоров терроризма, – сообщают СМИ.

Выступая на брифинге, Карпентер сказал: «В отличие от многих стран Европы, у нас есть очень конкретные внутренние законодательные нормы относительно государств – спонсоров терроризма. Мы считаем, что использование этого законодательства ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным частям Украины, а также способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США, таким как зерновая сделка. Кроме того, мы не считаем, что внесение РФ в список будет способствовать достижению наших целей по привлечению России к ответственности, поскольку это не обязательно даст нам какие-то дополнительные полномочия в плане введения санкций в сравнении с теми, что уже доступны администрации».

«Белый дом намерен продолжать наращивать санкционное давление на РФ, рассматривать возможности для ужесточения режима экспортного контроля в отношении Москвы, закрывать какие-либо лазейки в уже действующих рестрикциях, а также продолжать оказывать военную помощь Киеву. Считаем такой подход наиболее эффективным способом поддержки Украины», – подчеркнул американский постпред при ОБСЕ.

На сегодняшний день в список «стран спонсоров терроризма» США входят Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Вашингтон, Иван Бабурин

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