Рига порекомендовала Киеву бомбить российские аэродромы

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс во вторник, 29 ноября, заявил, что нужно разрешить Украине атаковать аэродромы, откуда Россия наносит удары по инфраструктуре страны, – сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, глава латвийской внешней политики сказал: «Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции».

Рига, Иван Бабурин

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