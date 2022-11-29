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NewDayNews.ru

Вторник, 29 ноября 2022, 22:34 мск

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Рига порекомендовала Киеву бомбить российские аэродромы

Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс во вторник, 29 ноября, заявил, что нужно разрешить Украине атаковать аэродромы, откуда Россия наносит удары по инфраструктуре страны, – сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, глава латвийской внешней политики сказал: «Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции».

Рига, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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