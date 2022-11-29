Боррель призвал избегать зависимости от Китая

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на Индо-Тихоокеанском форуме в Брюсселе во вторник, 29 ноября, заявил, что имея такого партнера, как Китай, необходимо избегать чрезмерной зависимости от него, повышая собственную устойчивость, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава евродипломатии сказал: «В центре стратегической проблематики в Индо-Тихоокеанском регионе сегодня находится Китай с его растущей напористостью. Недавно Совет ЕС на уровне глав МИД и Европейский совет обсуждали, что все это значит для Евросоюза. Мы согласились с тем, что должны придерживаться нашего тройственного подхода к Китаю, то есть: как к партнеру, как к экономическому конкуренту и как к системному сопернику. Наши отношения с Китаем неизбежно сложные. Конкурентная компонента растет и становится доминирующей. Имея такого партнера, необходимо повышать собственную устойчивость и избегать чрезмерной зависимости».

«Мы должны больше работать с единомышленниками, укрепляя наше взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в вопросах безопасности», – подчеркнул Жозеп Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

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