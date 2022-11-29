Чехия разрешила украинским боевикам тренироваться на своей территории

Парламент Чешской республики во вторник, 29 ноября, одобрил пребывание в стране украинских участников вооруженных формирований на период их обучения, а также направление чешских военных в другие страны для обучения украинцев, – сообщает Чешское радио.

В сообщении радио говорится: «Депутаты парламента большинством голосов приняли решение о том, чтобы разрешить украинским военным пребывание в Чехии с целью их обучения. Занятия будут проводиться на северо-востоке страны на территории полигона Либава, где до конца 2023 года состоятся пять четырехнедельных курсов, в которых примут участие в общей сложности 800 украинских военнослужащих».

Сообщается, что против решения парламента проголосовали депутаты от движения «Свобода и прямая демократия».

Кроме того, парламент Чехии разрешил чешским военнослужащим участвовать в обучении украинских военных в других странах.

Кроме того, народные избранники разрешили направить чешских 40 военных полицейских в Косово, где они с июля 2023 до конца 2024 года будут включены в подразделение итальянских карабинеров, а также одобрили продолжение участия чешских военнослужащих в 2023-2024 годах в миссии НАТО в Ираке.

Прага, Иван Бабурин

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