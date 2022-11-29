В Великобритании и США считают, что Россия на Украине использует ракеты без боевой части

Высокопоставленный представитель минобороны США во вторник, 29 ноября, заявил, что российская армия использует крылатые ракеты без боевой части по целям на Украине для истощения запасов боеприпасов украинских сил ПВО, – сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, американский военный чиновник подтвердил выводы британской военной разведки по поводу, что «Россия применяет «массивные крылатые ракеты», способные нести ядерные боеголовки, с которых снята боевая часть, но которые могут наносить ущерб за счет кинетической энергии и неизрасходованного топлива».

На этом фоне США и другие западные союзники сосредотачивают свои усилия на поставках средств ПВО Украине. Речь идет как об устаревших системах советского производства, так и о более современных западных системах.

Вашингтон, Иван Бабурин

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