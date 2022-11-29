В Иране задержаны агенты ЦРУ

Заместитель командующего «Корпусом стражей исламской революции» (КСИР) Али Фадави во вторник, 29 ноября, заявил, что в Иране во время подавления акций протеста были задержаны агенты ЦРУ, – сообщает агентство Mehr.

Агентство со ссылкой на слова Фадави пишет, что задержанные были связаны с оппозиционным телеканалом Iran International, который работает под руководством вражеских разведывательных служб.

«За протестами стоят западные государства, а эти люди связаны с американской разведкой», – сказал Али Фадави.

Напомним, что в Иране начале сентября начались массовые протесты, поводом для которых послужила смерть 22-летней Махсы Амини из Иранского Курдистана, задержанной полицией нравов за неправильно надетый хиджаб.

Согласно информации иранский властей в ходе беспорядков в стране погибли более 300 человек.

Тегеран, Иван Бабурин

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