США помогают Киеву обрести независимость от российской энергосистемы

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 29 ноября, заявила, что США помогают Киеву обеспечить независимость энергосистемы Украины от российских поставок, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Жан-Пьер сказала: «Мы также оказываем содействие в выработке долгосрочных решений в восстановлении и ремонте сетей, помогаем Украине в усилиях в сфере энергетического перехода и создания энергосистемы, отделенной от российской энергии. Соединенные Штаты совместно с союзниками продолжат поиск дополнительной поддержки для Киева».

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявил, что США с союзниками работают над организацией поставок на Украину оборудования для восстановления энергосетей, пострадавших от российских ударов.

«Соединенные Штаты с союзниками по всему миру очень напряженно ведут работу, чтобы получить запчасти, трансформаторы и различные материалы, необходимые для того, чтобы начала функционировать энергосистема Украины», – заявил Кирби на брифинге во вторник, 29 ноября.

Вашингтон, Иван Бабурин

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