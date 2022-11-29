Захарова напомнила Столтенбергу интервью пресс-секретаря НАТО о бомбардировках Югославии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ночь на 30 ноября, решила напомнить генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе евродипломатии Жозепу Боррелю и другим союзникам о бомбардировках НАТО.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Столтенбергу, Боррелю и белодомовским для памяти. Из брифинга пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Брюссель, 25 мая 1999 года:



Вопрос: Если вы говорите, что у (югославской) армии есть много генераторов, то почему вы лишаете страну 70% не только электричества, но и водоснабжения, ведь, по вашим словам, (НАТО) наносит удары только по военным объектам.



Ответ: К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его (Милошевича) проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна».

Москва, Иван Бабурин

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