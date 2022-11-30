Лондон расширил антироссийские санкционные списки

МИД Великобритании в среду, 30 ноября, сообщило, что Соединенное королевство добавило 22 новые позиции в антироссийский санкционный список, – сообщают СМИ

На сайте МИД Великобритании говорится, что санкции вводятся против вице-премьера РФ Дениса Мантурова, главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, директора ФСИН Аркадия Гостева.

Кроме того, под рестрикции Лондона попали губернатор Ростовской области Василий Голубев, Омской области Александр Бурков, Мурманской области Андрей Чибис, Белгородской области Вячеслав Гладков, Магаданской области Сергей Носов, Архангельской Александр Цыбульский, Кранодарского края Вениамин Кондратьев, а также главы республик Калмыкия Бату Хасиков, и Дагестана Сергей Меликов.

Также в антироссийские санкционные списки Великобритании были внесены военные комиссары регионов России.

Следует отметить, что на сегодняшний день британские санкции против России коснулись свыше 1,2 тысяч физических и 120 юридических лиц.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»