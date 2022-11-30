Лавров: С западниками привычного «бизнеса» больше не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» в среду, 30 ноября, заявил, что привычного «бизнеса» с Западом более быть не может, они должны переосмыслить свое место в мировой политике, – сообщается на сайте МИД РФ.

В ходе своего выступления Лавров сказал: «Очевидно, что привычного «бизнеса» с западниками более быть не может. Запад должен переосмыслить свое место не только в том, что касается отношений с Российской Федерацией, но и в мировой политике в целом».

«Экспансионистский глобализм, демонстрируемый этим агрессивным блоком, беспрецедентен. Убежден, что глобальное большинство прекрасно видит угрозы, которые несёт эта линия альянса, и осознает, что понимание западниками утраты своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть натовцев на необдуманные безответственные решения», – отметил глава внешнеполитического ведомства России.

Москва, Иван Бабурин

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