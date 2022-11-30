Будущий израильский премьер пообещал не запрещать ЛГБТ- организации

Будущий глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что в Израиле не будут запрещать ЛГБТ-организации, и что страна не будет жить по Талмуду (свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма,– прим.ред., – сообщают израильские СМИ со ссылкой на американскую журналистку Бэри Вайс.

В интервью Бэри Вайс в подкасте Common Sense (Здравый смысл) Нетаньяху заявил, что руководил Израилем в течение 15 лет, придерживаясь все это время демократических принципов.

«Израиль не будет жить по законам Талмуда. Мы не запретим работу ЛГБТ-организаций» – подчеркнул будущий израильский премьер-министр.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что что политика нового правительства в Израиле будет определяться партией «Ликуд» и уточнил, что передача портфеля министра обороны какой-либо другой партии, кроме «Ликуда», является для него «красной чертой».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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