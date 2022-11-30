Байден готов вторгнуться в Иран для предотвращения появления у него ядерного оружия

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в ходе дискуссии на площадке издания Foreign Policy в среду, 30 ноября, заявил, что президент США Джо Байден готов прибегнуть к военному вмешательству в Иран, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Малли сказал: «Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло».

«В руководстве США, между тем, по-прежнему отдают предпочтение дипломатии как наилучшему способу урегулирования вопроса о возможном появлении у Ирана атомного оружия», – отметил американский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

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