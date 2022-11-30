В Минске считают, что НАТО готовится к наступлению

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в среду, 30 ноября, заявил, что НАТО готовится к военным действиям наступательного характера на восточном направлении, – сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

В интервью изданию Хренин сказал: «Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника… Об этом говорит беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе, наращивание интенсивности полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, модернизацию военной инфраструктуры Польши и прибалтийских стран, повышение оборонных расходов сопредельных стран, увеличение численности национальных вооруженных сил, интенсификацию поставок в войска современных ударных вооружений».

Кроме того, глава белорусского минобороны заявил, что «Запад готовит на Украине националистические формирования, которые могут быть использованы с целью силового захвата власти в Беларуси».

Минск, Иван Бабурин

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