СМИ: Маску пригрозили запретить Twitter в Евросоюзе

Владельцу Twitter Илону Маску в среду, 30 ноября, пригрозили запретить соцсеть на территории Евросоюза, если он не будет следовать правилам ЕС о модерации контента, – сообщает издание Financial Times.

FT со ссылкой на источники пишет, что отвечающий за реализацию цифровых законов ЕС еврокомиссар Тьерри Бретон озвучил угрозу о запрете Twitter в Евросоюзе во время видеовстречи с Маском в среду».

«Бретон сказал Маску о необходимости придерживаться списка правил, которые включают в себя создание четких критериев, по которым тот или иной пользователь может быть заблокирован. Также владельцу соцсети было указано на отказ от произвольного восстановления заблокированных пользователей и агрессивное преследование дезинформации. Кроме того, он должен дать согласие на обширный независимый аудит платформы к следующему лету», – сообщает издание, ссылаясь на источник, с содержанием беседы еврокомиссара с Маском.

Если же Илон Маск не будет придерживаться этих правил, то, как объяснил еврокомиссар владельцу Twitter, он «рискует нарушить» новый закон ЕС о цифровых услугах, который устанавливает стандарт того, как технологические компании должны модерировать контент.

«Если Twitter нарушит закон, то соцсеть столкнется с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6% от глобального оборота», – заявил еврокомиссар Маску, на что тот назвал закон «очень разумным» и сказал, что он «должен применяться во всем мире».

Брюссель, Иван Бабурин

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