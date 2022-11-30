Небензя: Инициатива фон дер Ляйен – желание дотянуться до российских активов

Постпред России при ООН Василий Небензя в среду, 30 ноября, заявил, что сегодняшняя инициатива главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по «созданию трибунала по Украине под эгидой ООН» является ничем иным, как желанием дотянуться до замороженных российских активов, – сообщают СМИ.

Комментируя журналистам заявление главы Еврокомиссии, Небензя сказал: «Все это попытка покрыть свое беззаконие негодными средствами. Они хотят получить продавленное решение Генассамблеи ООН, а затем оставить ООН в покое и заниматься этим уже самим, никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь».

«Несложно догадаться, к чему они ведут. Урсула фон дер Ляйен сегодня сказала, что надо дотянуться до замороженных российских активов. Ясно, что они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности. Вот для чего это им нужно», – заявил российский дипломат.

Ранее сегодня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС планирует легализовать конфискацию 319 млрдзамороженных активов России.

Председатель ЕК, в частности, сказала: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России. Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки этого специализированного суда».

«Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 млрд. евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 млрд. евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 млрд. евро денег российских олигархов», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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