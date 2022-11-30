Париж изучает возможность введения санкций против Баку

Национальное собрание Франции в среду, 30 ноября, единогласно приняло резолюцию, предложенную правящей фракцией французского парламента «Возрождение», с призывом к правительству республики рассмотреть возможность введения экономических санкций против физических лиц Азербайджана, – сообщает Интерфакс.

В документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента Франции, говорится «о необходимости активизировать помощь Армении и найти долгосрочное мирное решение в Нагорном Карабахе». Также резолюция призывает французское «правительство рассмотреть возможность введения экономические санкций против физических лиц, если атаки и оккупация суверенной территории Армении продолжатся».

Следует отметить, что резолюция, имеющая рекомендательный характер, также призывает правительство Пятой республики «активизировать помощь со стороны Франции Армении, в частности в гуманитарной сфере, а также изучить возможности усиления ее обороноспособности».

В свою очередь, в посольстве Армении в Париже отметили, что «резолюция, в частности, призывает к незамедлительному освобождению без каких-либо предварительных условий всех армянских военнопленных и их репатриации на Родину».

В дипмиссии Армении также заявили: «Документ призывает международные организации принять все меры по защите культурного и религиозного наследия Армении и Нагорного Карабаха на территориях, перешедших под контроль Азербайджана»

Напомним, что 15 ноября сенат Франции также принял резолюцию с требованием вывода подразделений ВС Азербайджана с территории Армении и введения санкций против Баку.

Париж, Иван Бабурин

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