Франция заявила о начале совместной с ЕС и Украиной работе по созданию спецтрибунала над Россией

Представитель МИД Франции на брифинге в среду, 30 ноября, заявил, что Париж с европейскими и украинскими партнерами начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления представитель французского внешнеполитического ведомства сказал: «Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами. Франция также поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях».

Париж, Иван Бабурин

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