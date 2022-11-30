Будущий посол США в России выступает за ужесточение санкций против Москвы

Кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената конгресса США в среду, 30 ноября, заявила, что поддерживает курс Белого дома на ужесточение антироссийских санкций, – сообщают СВМИ.

В ходе своего выступления Линн Трейси сказала: «Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций. Одним из важных аспектов санкционной политики Вашингтона является снижение доходов России от продажи энергоресурсов».

«Если удастся добиться реализации введения потолка цены на российскую нефть, это позволит сократить часть получаемой Россией прибыли, но также снизить зловредное влияние, которое она распространяет», – подчеркнула американский дипломат.

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