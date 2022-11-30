Москва потребовала восстановить аккредитации российских СМИ для работы на Совете министров иностранных дел ОБСЕ

Российское постпредство при ОБСЕ в среду, 30 ноября, выступило с требованием скорейшего восстановления аккредитации корреспондентов ТАСС и РИА Новости для работы на 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в польском городе Лодзь, который проходит 1-2 декабря.

В телеграм-канале МИД РФ приводится комментарий российского постпредства при ОБСЕ, в котором говорится: «Это вопиющий акт политической цензуры и грубое нарушение обязательств ОБСЕ. Требуем скорейшего восстановления аккредитации российских корреспондентов и решительной реакции со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру».

«Аннулируя аккредитации журналистов ТАСС и РИА Новости, польские организаторы демонстрируют полное пренебрежение свободой слова», – подчеркивается в заявлении постпредства РФ при ОБСЕ.

Напомним, ранее МИД Польши отказал во въезде российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в связи с чем делегацию на мероприятии в Лодзи возглавит постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич

В МИД РФ решение Варшавы назвали «беспрецедентным и провокационным, несовместимым со статусом председателя организации».

Москва, Иван Бабурин

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