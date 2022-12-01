Турция готовится к наземной операции в Сирии

Совета национальной безопасности (СНБ) Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 1 декабря, обсудит вероятность проведения наземной операции на севере Сирии и Ирака, – сообщает издание Karar.

Согласно информации газеты, на заседании СНБ в Анкаре, посвященному борьбе с терроризмом, вопрос проведения наземной операции на севере Сирии и Ирака будет основным. Кроме этого, планируется обсудить вопросы региональной и международной безопасности, а также шаги, которые необходимо предпринять «против провокационных действий афинской администрации, продолжающей вооружать невоенные острова».

«В ходе заседания Совета национальной безопасности переговоров будет обсуждаться стадия, достигнутая в переговорах по трехстороннему меморандуму, подписанному со Швецией и Финляндией на саммите НАТО влетом 2022 года. Кроме того, будут даны оценки развития событий на Кипре, в Ираке, Ливии и на Кавказе», – пишет газета Karar.

Анкара, Иван Бабурин

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