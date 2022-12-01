Макрон заявил, что Франция и США вынуждены стать «братьями по оружию»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках официального визита в США во время церемонии приветствия в Белом доме в четверг, 1 декабря, заявил, что на фоне кризиса на Украине Франция и США вынуждены вновь стать «братьями по оружию» – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в соцсетях Елисейского дворца.

В ходе своего выступления французский лидер сказал: «Наша общая история, особенно на фоне возвращения войны на европейскую территорию вследствие российской агрессии на Украине и многочисленных кризисов, ударивших по нашим нациям, вынуждает нас вновь стать «братьями по оружию».

Напомним, Эмманюэль Макрон находится с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря.

Вашингтон, Иван Бабурин

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