В России опубликован единый реестр «иноагентов»

Министерство юстиции РФ в четверг, 1 декабря, согласно вступившему в силу нового закона об иноагентах опубликовало единый реестр иностранных агентов в России.

Согласно информации на сайте ведомства, в опубликованном реестре 493 наименования, в который вошли все объявленные ранее иноагентами физические и юридические лица.

Вступивший новый закон об иноагентах предусматривает создание единого реестра, вместо существующих четырех, в котором будут содержаться сведения о них, а также будет указана информация об основаниях приобретения такого статуса.

В минюсте отметили, что также создается реестр физических лиц, аффилированных с иноагентами.

«Аффилированным признается физическое лицо, входящее в состав органов юридического лица или общественного объединения, признанных иноагентами, а также являющееся их учредителем, членом, участником, руководителем», – сообщили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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