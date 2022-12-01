Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Берлине в четверг, 1 декабря, заявил, что задачей НАТО является предотвращение выхода военных действий за пределы Украины, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Столтенберг сказал следующее: «Задача НАТО – поддержать Украину и предотвратить войну за пределами Украины. Именно с этой целью НАТО посылает Москве четкие сигналы о том, что альянс готов защищать каждого союзника. НАТО – не сторона конфликта, мы не будем вовлекаться в войну Путина на Украине. Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя».

Берлин, Иван Бабурин

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