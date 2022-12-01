Медведев призвал уничтожить «нацистских ублюдков»

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 1 декабря, комментируя призыв главы СНБО Украины Алексея Данилова уничтожать русских и Россию, заявил, что надо уничтожать не Украину, а таких нацистских ублюдков, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Медведев сказал: «Нет смысла отвечать на этот бред симметрично, тем более говорить что-то про уничтожение Украины, надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это»».

Ранее сегодня, секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на форуме по безопасности, организованном Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в Киеве заявил, что «Украина не пойдет на компромиссы, а русских, просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна в тех границах, в которых они существуют».

Москва, Иван Бабурин

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