Россия освободила еще один населенный пункт на Донбассе

Минобороны России в четверг, 1 декабря, сообщило, что российские Вооруженные силы взяли под контроль поселок городского типа Курдюмовка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

В сообщении оборонного ведомства, в частности, говорится: «В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики».

Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, освобождение Курдюмовки позволяет перекрыть пути снабжения украинских войск по трассе Горловка – Артемовск, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки украинских войск на Донбассе.

Напомним, вчера, в среду, 30 ноября сообщалось о взятии под контроль российских вооруженных сил населенных пунктов Белогоровка, Перше Травня и Андреевка.

Москва, Иван Бабурин

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