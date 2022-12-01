Макрон и Байден обменялись грампластинками

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон во время официальной встречи в Белом доме в четверг, 1 декабря, обменялись ценными подарками, среди которых оказались виниловые диски, – сообщают СМИ.

Согласно сообщениям пресс-служб глав двух стран первых во время государственного визита президента Франции в Белый дом президент США подарил Эмманюэлю Макрону зеркало, выполненное из дерева американским дизайнером, архивную копию патента первого фонографа а также коллекцию виниловых пластинок с записями американских музыкантов. Супруге Макрона вручили украшение с подвеской из золота и изумруда.

Со своей стороны, французский лидер преподнес Джо Байдену также виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к фильму «Мужчина и женщина» 1966 года, который Байден и его супруга смотрели на первом свидании. Также Эмманюэль Макрон подарил американскому лидеру чашу Christof, свитер французского бренда Saint James и часы фирмы LIP.

Первая леди США получила от Макрона две книги: избранные сочинения Альбера Камю и «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера.

Вашингтон, Иван Бабурин

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