российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 декабря 2022, 22:18 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В руководстве Молдавии призвали к выводу российских миротворцев из Приднестровья

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску в четверг, 1 декабря, призвал вывести из Приднестровья российских миртоворцев, – сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Попеску, в частности, заявил: «Присутствие российских вооруженных сил нарушает суверенитет и нейтральный статус Молдовы. Мы призываем к полному выводу российских военных с территории республики. Также нужно ликвидировать оставшиеся с советского периода склады с боеприпасами».

Следует напомнить, что 29 июля 1992 года Россия и Молдова подписали соглашение, по которому в приднестровский регион были введены миротворцы РФ. Тогда российские военнослужащие остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением.

Кишинев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика, Россия,