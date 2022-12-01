В руководстве Молдавии призвали к выводу российских миротворцев из Приднестровья

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску в четверг, 1 декабря, призвал вывести из Приднестровья российских миртоворцев, – сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.



Попеску, в частности, заявил: «Присутствие российских вооруженных сил нарушает суверенитет и нейтральный статус Молдовы. Мы призываем к полному выводу российских военных с территории республики. Также нужно ликвидировать оставшиеся с советского периода склады с боеприпасами».



Следует напомнить, что 29 июля 1992 года Россия и Молдова подписали соглашение, по которому в приднестровский регион были введены миротворцы РФ. Тогда российские военнослужащие остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением.

Кишинев, Иван Бабурин

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