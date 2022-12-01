Париж и Вашингтон договорились об усилении поставок вооружений Киеву

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой До Байденом в четверг, 1 декабря, заявил, что его страна и США намерены продолжать усиливать военную помощь Украине, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию Елисейского дворца в Twitter.

В ходе общения с журналистами Макрон сказал: «Сегодняшние переговоры помогли нам подтвердить ряд инициатив, которые мы намерены реализовать в ближайшие дни и недели, в том числе – усилить помощь украинским военным, чтобы это позволило им выстоять».

Напомним, что ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму.

Вашингтон, Иван Бабурин

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