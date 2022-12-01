Германия рассказала о новых поставках вооружений на Украину

Правительство ФРГ в четверг, 1 декабря, сообщило о новых поставках на Украину военной техники, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте правительства ФРГ говорится, что в пакет военной помощи Украине включает: 100 000 медицинских аптечек, 4 000 спальных мешков, 3 бронированные мостоукладочные машины BIBER, 7 ЗСУ «Gepard», 8 надводных беспилотников, 12 пограничных машин, 30 автомобилей скорой помощи, а также запчасти к вертолетам Ми-24.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»